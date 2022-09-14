Министр здравоохранения Самарской области рассказал, как коронавирус обманывает жителей

Коронавирус поражает не только дыхательные органы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области министр здравоохранения Армен Бенян рассказал, как коронавирус может обманывать жителей. ГТРК «Самара» поделились эксклюзивным интервью.

На данный момент коронавирусная инфекция бьет не только по органам дыхания, пациенты также жалуются на сердечную недостаточность. Армен Бенян сообщил, что зараженных могут привезти на скорой с подозрением на инфаркт. Проблемы с сердцем могут стать последствием атаки вируса.

В группе риска оказываются граждане старше 60 лет. Заболевания в этом возрасте могут принять тяжелую форму в кратчайшие сроки. Именно из-за этих причин пожилых граждан сразу госпитализируют в медучреждение.