В Самаре вблизи Вертолетной площадки обновили дорожное покрытие

В областной столице провели прием работы. Фото: городская администрация

В Самаре, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», обновили асфальтное покрытие в поселке Управленческий. В Красноглинском районе уложили более 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

По данным городской администрации, в поселке отремонтировали дорожное полотно на следующих участках: улицы Сергея Лазо, 8 Марта и Солдатская. Протяженность объектов составила около 4 километров. Все дороги ведут к одной из главных достопримечательностей – Вертолетной площадке.

Для ремонта использовали высокопрочный щебеночно-мастичные асфальтобетон. Качество работы соответствовало муниципальным контрактам. В полном объеме отремонтировать тротуары планируют до 30 октября.