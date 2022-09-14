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Общество14 сентября 2022 16:54

В Самаре вблизи Вертолетной площадки обновили дорожное покрытие

В областном центре прошла приемка работ
Алена ПРОВКИНА
В областной столице провели прием работы. Фото: городская администрация

В областной столице провели прием работы. Фото: городская администрация

В Самаре, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», обновили асфальтное покрытие в поселке Управленческий. В Красноглинском районе уложили более 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

По данным городской администрации, в поселке отремонтировали дорожное полотно на следующих участках: улицы Сергея Лазо, 8 Марта и Солдатская. Протяженность объектов составила около 4 километров. Все дороги ведут к одной из главных достопримечательностей – Вертолетной площадке.

Для ремонта использовали высокопрочный щебеночно-мастичные асфальтобетон. Качество работы соответствовало муниципальным контрактам. В полном объеме отремонтировать тротуары планируют до 30 октября.