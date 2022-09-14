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Происшествия14 сентября 2022 18:10

В самарской школе на вакансии учителей приняли двух судимых граждан

Прокурор потребовал отстранить работников
Алена ПРОВКИНА
В школе работали судимые учителя

В школе работали судимые учителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области руководство школы приняло на работу судимых. В регионе провели проверку.

По данным прокуратуры Самарской области, в регионе правоохранители выступили в защиту прав и интересов несовершеннолетних. Оказалось, что в одной из школ руководство приняло на работу двух судимых учителей. Подобные нарушения потребовали устранить.

Надзорное ведомство возбудило административное дело в отношении директора школы. В учреждение постараются избежать возможных случаев опасности.