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Происшествия15 сентября 2022 3:11

В Самаре из-за пожара в колледже ж/д транспорта эвакуировали 100 человек

Появились подробности происшествия
Алена ПРОВКИНА
Из здания эвакуировали людей до приезда пожарных

Из здания эвакуировали людей до приезда пожарных

В Самаре днем в среду, 14 сентября 2022 года, стало известно о возгорании колледжа железнодорожных путей. К учебному заведению стянули спецтехнику.

К зданию по улице Комсомольской съехались пожарные машины. Социалисты ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что информация о возгорании поступила в 15:40. Уже в 16:14 пожар смогли ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших.

Из учебного заведения эвакуировали 100 человек еще до приезда специалистов. На месте работали 109 пожарных и 39 единиц спецтехники. Сотрудники МЧС продолжают устанавливать причину возгорания.