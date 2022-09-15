В Самаре матери несовершеннолетних детей не назначили положенное пособие

В доход семьи незаконно включили некоторые исчисления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары провела проверку назначения пособий на детей от 3 до 7 лет. Выяснилось, что самарчанке в нем отказали.

— Женщина обратилась за пособием на двоих несовершеннолетних детей в учреждении Самарского района по улице Алексея Толстого, 34, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Там отказали якобы из-за превышения среднедушевого дохода семьи. Оказалось, он на самом деле не превышает, его просто неправильно высчитали.

В доход семьи незаконно включили уплаченные алименты, доход от банковских вкладов и пособие по безработице. Обнаруженные нарушения позволили внести представление руководителю учреждения ГКУ КЦСОН Самарского округа. Оно находится на рассмотрении.