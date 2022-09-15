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Происшествия15 сентября 2022 4:43

В Самарской области 15-летний парень украл барсетку из «Приоры» с открытыми окнами

Не обнаружив ничего ценного, подросток выкинул ее
Ирина СИНЕГУБОВА
Молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сергиевском районе 15-летний парень украл барсетку из автомобиля «Лада Приора», которая стояла припаркованная с незакрытыми окнами.

— 45-летний водитель приехал в гости к родственникам, вернулся и обнаружил, что из бардачка пропала барсетка с документами и банковскими картами, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские изъяли следы пальцев рук с двери, бардачка и окна с пассажирской стороны, проверили ломбарды, но им сообщили, что воришкой может быть 15-летний местный житель, который состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Подросток вину признал и рассказал, что барсетку выбросил вместе с содержимым неподалеку, потому что не обнаружил внутри, по его мнению, ничего ценного. Возбуждено уголовное дело. Похищенное вернули законному владельцу.