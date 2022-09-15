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Происшествия15 сентября 2022 4:45

В Самаре сотрудник университета перевел мошенникам более 2 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мужчина перевел мошенникам крупную сумму

Мужчина перевел мошенникам крупную сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции сообщили об очередном эпизоде мошенничества. Местный житель лишился накоплений из-за аферистов.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотруднику университета поступил звонок от незнакомца, который представился работником безопасности банка. Мошенник рассказал, что со счета самарца хотят похитить денежные средства. Потерпевший доверился незнакомцу и выполнил действия по инструкции.

Мужчина перевел злоумышленнику 2 миллиона 230 тысяч рублей. После чего «сотрудник банка» перестал выходить на связь. Правоохранители продолжают расследовать происшествие. Возбуждено уголовное дело.