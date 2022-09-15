В Самарской области в остановленном автомобиле обнаружили мешочки с героином массой 179 граммов

Полицейские выясняют каналы поставки наркотика на территорию Самарской области. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Ставропольском районе у пассажира остановленной легковушки полицейские обнаружили расфасованные пакетики с героином массой 179 граммов.

— Автомобиль остановили для проверки документов возле села Зеленовка, в ходе общения пассажир нервничал, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Из заднего кармана чехла водительского сиденья достали пакет с маленькими свертками внутри. Пассажир признался, что пакет принадлежит ему. Исследование показало, что внутри свертков находился героин, масса которого относится к крупному размеру.

У 23-летнего гражданина соседней Республики на территории России регистрации нет, ранее он судим не был. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание статьи предусматривает лишение свободы до 20 лет. Сейчас молодой человек заключен под стражу, а полицейские выясняют каналы поставки наркотика на территорию Самарской области.