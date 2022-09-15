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Экономика15 сентября 2022 6:18

Самарские предприниматели могут оформить льготный кредит по новой программе

Действие льготного периода составляет три года
Ирина СИНЕГУБОВА
Оформить кредит по льготной программе можно до конца 2022 года. Фото: "Мой бизнес"

Оформить кредит по льготной программе можно до конца 2022 года. Фото: "Мой бизнес"

Новая кредитная программа запущена под 3% – для среднего бизнеса, под 4,5% – для малого и микробизнеса.

— Льготы рассчитаны на бизнес в отрасли обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, а также деятельности гостиниц, — сообщает портал "Мой бизнес".

Предприниматели могут получить от 50 миллионов рублей до 200 миллионов рублей для микропредприятий, до 500 миллионов рублей – для малых предприятий, до 1 миллиарда рублей – для средних предприятий.

Срок действия составляет до 10 лет, из них действие льготного периода – 3 года, а в следующие два года ставка будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка на дату подписания договора + не более чем 2,75%».

Оформить кредит по льготной программе можно до конца 2022 года в одном из 47 банков-участников программы.