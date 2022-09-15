Самарская область попала в рейтинг регионов, в которые влюблены россияне

Регион полюбился россиянам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в список регионов, которые особо полюбились россиянам. Аналитики предоставили данные опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, Самарская область заняла 15 место среди регионов, в которые влюблены россияне. При этом отмечают, что мужчинам нравится регион больше, чем женщинам. Первое место делят Москва и Санкт-Петербург, на втором месте – Краснодарский край, на третьем – Крым, следом идут Дальний Восток и Камчатка.

Только у 4% респондентов нет любимых мест в стране. Мужчины чаще женщин отмечали Московскую область, Байкал и Дальний Восток. Женщинам больше нравятся Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.