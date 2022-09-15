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Общество15 сентября 2022 6:56

В Самарской области сотрудник бухгалтерской фирмы задолжал за штрафы 130 тысяч рублей

Работодатель рассчитался с долгом
Алена ПРОВКИНА
Организация выплатила долг за штрафы

Организация выплатила долг за штрафы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области автолюбитель нарушил правила дорожного движения, сумма штрафов составила 130 тысяч рублей. Работодатель был вынужден рассчитаться с долгом.

По данным ГУ ФССП России по Самарской области, водитель бухгалтерской компании не соблюдал правила дорожного движения. Нарушения зафиксировали, но организация не оплачивала долг. Судебные приставы направили исполнительные документы о взыскании штрафов и уведомили руководство компании. Также правоохранитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспорта.

Только после запрета организация решила уплатить долг. Денежные средства направили на депозитный счет. Производство окончено исполнением.