В Самарской области сотрудник бухгалтерской фирмы задолжал за штрафы 130 тысяч рублей

Организация выплатила долг за штрафы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области автолюбитель нарушил правила дорожного движения, сумма штрафов составила 130 тысяч рублей. Работодатель был вынужден рассчитаться с долгом.

По данным ГУ ФССП России по Самарской области, водитель бухгалтерской компании не соблюдал правила дорожного движения. Нарушения зафиксировали, но организация не оплачивала долг. Судебные приставы направили исполнительные документы о взыскании штрафов и уведомили руководство компании. Также правоохранитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспорта.

Только после запрета организация решила уплатить долг. Денежные средства направили на депозитный счет. Производство окончено исполнением.