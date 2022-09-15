В Самаре пожилой водитель нарушил правила движения и на скорости влетел в отечественную легковушку

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Октябрьском районе Самары пожилой водитель нарушил правила дорожного движения. Автолюбитель на скорости врезался в отечественную легковушку.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером в среду, 14 сентября 2022 года, автомобиль «Lada Largus», за рулем которого был 69-летний мужчина, двигался по улице Мира в направлении улицы Советской. Автолюбитель нарушил правила расположения машины и врезался в легковушку «Lada Kalina», которая стояла на обочине. После удара припаркованный автомобиль отбросило на фонарный столб.

В результате столкновения пострадал водитель «Lada Largus». С места происшествия его доставили в медучреждение, где мужчине назначили амбулаторное лечение.