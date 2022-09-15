В Самарской области «Дельфина» вернули на детскую площадку после жалоб в соцсетях

Также попросили установить для молодежи турники. Фото: ЦУР Самарской области

В селе Кошки на площадку у парка Победы вернули детский аттракцион «Дельфин» после жалоб жителей в социальных сетях.

— Вчера на ребёнка чуть не упала эта качалка, прошу принять меры, — написала родительница.

Жители уверены, что «качалка» сломалась из-за подростков, которые на ней сидели. Поэтому попросили не только отремонтировать аттракцион, но и установить для молодежи турники.

— Пусть те, что постарше, тоже будут заняты в парке. Крутые турники, брусья, высокая лестница стояли раньше по пути на стадион. Дальнейшая судьба их неизвестна, — передает слова жителей ЦУР Самарской области.

В итоге муниципалитет в течение двух дней восстановил «Дельфина» для младших детей. А предложение установить турники для молодежи администрация Кошкинского района передала в сельское поселение. Они должны якобы учесть это при дальнейших работах по благоустройству парка 20-летия Победы.