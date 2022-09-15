В Самарской области водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет

Автомобиль опрокинулся в кювет. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шенталинском районе Самарской области пострадали два человека из-за серьезной аварии. Водитель не смог справиться с управлением.

Ночью в среду, 14 сентября 2022 года, в 02:04 34-летний водитель ехал по автодороге «Урал-Исаклы-Шентала» в направлении села Исаклы. Мужчина потерял управление и врезался в дорожный знак. Из-за столкновения автомобиль опрокинулся в кювет, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии пострадали два человека. С места происшествия водителям госпитализировали в медицинское учреждение. Женщине-пассажиру назначили амбулаторное лечение.