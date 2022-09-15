Самарский депутат Кошелев рассказал, каким запомнил главреда «Комсомолки» Владимира Сунгоркина

Владимир Сунгоркин скончался во время поездки в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Кошелев выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Они были хорошо знакомы. Народный избранник рассказал, каким он запомнил руководителя одного из крупных медиахолдингов страны.

– Владимир Николаевич был легкий в общении, с блестящим чувством юмора. Последний раз встречались с ним всего неделю назад во Владивостоке. Позвал меня за грибами в Подмосковье, обещал показать невероятные места с подосиновиками. Но вместо его звонка пришло трагическое известие, – написал на свой странице в соцсети Владимир Кошелев.

По словам депутата, Владимир Сунгоркин внес неоценимый вклад в развитие отечественной прессы. Он видел будущее только в многофункциональной журналистике, когда один человек – и писатель, и фотограф, и радио- или телеведущий.

– Вместе с Владимиром Николаевичем «Комсомолка» шагнула в эпоху нового времени. Она сохранила популярность, оставшись любимым изданием миллионов. Нам всем будет не хватать Владимира Николаевича. Вечная память, – добавил народный избранник..

Напомним, главного редактора «Комсомольской правды» не стало 14 сентября 2022 года. Он умер во время поездки в Приморье. Ему было 68 лет. Причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт.

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