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Происшествия15 сентября 2022 8:38

В Самарской области 29-летний внук украл у своей бабушки мобильный телефон

Она ушла в соседнюю квартиру к дочке, а дверь не закрыла на ключ
Ирина СИНЕГУБОВА
Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани 29-летний внук, пока его бабушка вышла из квартиры, похитил её сотовый телефон и перепродал.

— Пожилая женщина ходила в соседнюю квартиру к дочке, а когда вернулась, телефона, который находился в её комнате на зарядке, уже не было, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Материальный ущерб она оценила в 15 тысяч рублей. Вместе с ее дочерью в соседней квартире проживает внук, который ранее уже был судим за насилие в отношении представителя власти и за имущественные преступления.

Мужчина признал вину, он продал телефон в комиссионном магазине. Полученные 5 500 рублей внук потратил на личные нужды. Работники магазина уже успели перепродать телефон. Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.