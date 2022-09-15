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Общество15 сентября 2022 8:45

Пожарные машины стянули к зданию арбитражного суда в Самаре 15 сентября 2022 года

Рассказываем, что там произошло
Анастасия ФИЛАТОВА
К зданию арбитража на ул. Самарской съехались несколько спецмашин

К зданию арбитража на ул. Самарской съехались несколько спецмашин

Фото: Ольга НОВИКОВА

Днем в четверг, 15 сентября 2022 года, к арбитражному суду на улице Самарской в областной столице стянули спецтехнику. По словам горожан, туда съехались несколько пожарных машин. Очевидцы предположили, что в здании что-то загорелось или его «заминировали» телефонные террористы. Однако все оказалось не так страшно.

- Много пожарных машин у арбитража. Однако вокруг все спокойно: ни оцепления, ни беготни, все ходят как ни в чем не бывало, - рассказали «КП-Самара» местные жители.

Насколько известно, в здании ничего не произошло. Как рассказали журналисту «Комсомолки» представители МЧС, это просто учебная тренировка.

Напомним, накануне, 14 сентября 2022 года, самарцы заметили несколько пожарных машин у колледжа ж/д транспорта на Комсомольской площади в Самаре. Там действительно произошло ЧП – вспыхнул огонь на площади 20 кв. м. Из здания эвакуировали 100 человек. К счастью, обошлось без пострадавших. Что именно горело в учебном заведении и из-за чего начался пожар, пока неизвестно.