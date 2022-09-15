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Общество15 сентября 2022 8:58

В Самаре провели мониторинг минимальных цен на продовольственные товары

Самарцам рассказали, как сэкономить на продуктах
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут купить товары по самым низким ценам

Жители смогут купить товары по самым низким ценам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают проверять стоимость продовольственных товаров. Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен.

По информации городской администрации на 15 сентября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм в «Безымянском» Промышленного района. Говядину (кроме бескостного мяса) за 150 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Картофель – 16,49 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Гречневая крупа – 86,5 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация о ценах и адресах указана на официальной странице мэрии. Мониторинг провели в сетевых и несетевых магазинах областного центра.