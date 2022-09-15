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Общество15 сентября 2022 9:07

Юные жители Самары смогут бесплатно сходить в кино

Фильмы или мультфильмы за ноль рублей будут доступны детям до 12 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
Акцию для детей запустил "Мягкий кинотеатр"

Акцию для детей запустил "Мягкий кинотеатр"

Юные жители Самары смогут посмотреть фильмы и мультфильмы на больших экранах за ноль рублей. Акцию «Кино детям – бесплатно!» запустил «Мягкий кинотеатр».

Взрослые при покупке билета на фильм или мультфильм с возрастными ограничениям 0+, 6+ и 12+ смогут бесплатно взять с собой на сеанс ребенка до 12 лет включительно. Картины, на которые действует акция, помечены на сайте кинотеатра надписью «Детям – бесплатно».

Ребенок сможет бесплатно пройти на сеанс только в сопровождении взрослого, который купил билет. Действует правило: один взрослый – один ребенок. Места автоматически будут бронироваться рядом.

Ребенка пустят в зал без билета. Однако с собой стоит взять документ, подтверждающий возраст. Его нужно будет предъявить на входе в зал.

Приобрести билет по акции можно в кассах «Мягкого кинотеатра», который представлен в ТРК «Гудок» и «Космопорт», либо на сайте или в приложении сети.