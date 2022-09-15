Юные жители Самары смогут бесплатно сходить в кино

Акцию для детей запустил "Мягкий кинотеатр"

Юные жители Самары смогут посмотреть фильмы и мультфильмы на больших экранах за ноль рублей. Акцию «Кино детям – бесплатно!» запустил «Мягкий кинотеатр».

Взрослые при покупке билета на фильм или мультфильм с возрастными ограничениям 0+, 6+ и 12+ смогут бесплатно взять с собой на сеанс ребенка до 12 лет включительно. Картины, на которые действует акция, помечены на сайте кинотеатра надписью «Детям – бесплатно».

Ребенок сможет бесплатно пройти на сеанс только в сопровождении взрослого, который купил билет. Действует правило: один взрослый – один ребенок. Места автоматически будут бронироваться рядом.

Ребенка пустят в зал без билета. Однако с собой стоит взять документ, подтверждающий возраст. Его нужно будет предъявить на входе в зал.

Приобрести билет по акции можно в кассах «Мягкого кинотеатра», который представлен в ТРК «Гудок» и «Космопорт», либо на сайте или в приложении сети.