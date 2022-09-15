В Самарскую область прибыл очередной состав с вынужденными переселенцами с Донбасса

В ближайшее время будут решаться вопросы с трудоустройством взрослых. Фото: администрация Тольятти

Ночью, с 14 на 15 сентября, на железнодорожную станцию Тольятти прибыл шестой спецсостав с вынужденными переселенцами с Донбасса.

— Приехало 266 человек, среди них 76 детей, — сообщили в администрации Тольятти.

Их встретили волонтеры, соцработники, медики, сотрудники МЧС, а также представители региональных министерств и ведомств. Автобусы, которые ждали людей у вокзала, развезли всех в пункты временного размещения Самары, Кинель-Черкасс и Красноярского района.

Вынужденным переселенцам доступны медицинская помощь, консультации по миграционным вопросам, оформление документов и единовременные выплаты. В ближайшее время будут решаться вопросы с трудоустройством взрослых, обучением школьников и студентов, предоставлением мест в детских садах.

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