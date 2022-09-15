Четырех футболистов «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Для всех четверых это первое приглашение в сборную России. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Российский футбольный союз объявил итоговый состав сборной России на сбор в Новогорске и товарищеский матч против Киргизии. В списке четыре футболиста «Крыльев Советов». Это Иван Ломаев, Александр Коваленко, Роман Ежов и Максим Глушенков.

Сбор национальной команды пройдет с 19 по 24 сентября в Новогорске, матч с Киргизией запланирован на 24 сентября. Он пройдет в Бишкеке.

Напомним, в среду, 14 сентября, «Крылья» обыграли «Зенит» в матче Кубка России. Ближайшую игру перед паузой на матчи сборных самарцы проведут на выезде против «Ростова» 17 сентября.