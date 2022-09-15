Мэр Самары не разрешила строить новый микрорайон около ТРК «Амбар»

В строительстве нового микрорайона отказали из-за создания канатной дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары не разрешили строить новый микрорайон в Куйбышевском районе. Глава города Елена Лапушкина отклонила заявление ООО «Специализированный застройщик» ССК-ЮГ». Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Компания планировала застроить четыре участка площадью 343 624, 49 060, 29 663 и 46 221 кв. м, которые находятся в границах улиц Заусадебной, Уральской, Поселковой и Центральной. Неподалеку от ТРК «Амбар».

СЗ «ССК-ЮГ» обратился к властям Самары за разрешением на отклонение от предельных параметров строительства. Он хотел использовать крупный кусок земли под многоэтажные дома с урезанными парковками. Проект компании предусматривал 0,5 машино-места на квартиру. Однако чиновники не поддержали его.

Как выяснилось, строительству нового микрорайона помешал другой крупный проект – создание подвесной канатной дороги к Южному городу. Эти земли уже зарезервированы для размещения данного объекта. Есть соответствующее распоряжение правительства.