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Общество15 сентября 2022 10:48

В Самарской области половина работников столкнулись с отпускной депрессией

Это связано с возвращением из отпуска или нехваткой денег на желаемый отдых
Ирина СИНЕГУБОВА
Самая распространенная причина отпускной депрессии – хроническая усталость.

Самая распространенная причина отпускной депрессии – хроническая усталость.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование hh.ru показало, что 21% самарцев испытывают постотпускную депрессию, 10% – предотпускную, а 18% – и до, и после отпуска.

— Никогда не находились в депрессивном состоянии во время отпуска только 39% работников региона, — сообщает hh.ru.

После отпуска чаще всего депрессия бывает у специалистов по управлению персоналом, юристов, администраторов и работников транспортной сферы. До отдыха подавленное настроение ощущают маркетологи, ИТ-специалисты и бухгалтеры.

И до, и после отпуска в депрессии находятся производственники, маркетологи и специалисты по продажам. Вообще не сталкивались с апатией начинающие специалисты и строители. Самая распространенная причина отпускной депрессии – хроническая усталость.

Помимо этого, в уныние самарцев вводят условия работы после возвращения из отпуска, нехватка денег на желаемый отдых или после него. Также негативное настроение связано с невозможностью восполнить силы в отпуске и с токсичной средой на работе.