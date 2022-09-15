В Самарской области половина работников столкнулись с отпускной депрессией

Самая распространенная причина отпускной депрессии – хроническая усталость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование hh.ru показало, что 21% самарцев испытывают постотпускную депрессию, 10% – предотпускную, а 18% – и до, и после отпуска.

— Никогда не находились в депрессивном состоянии во время отпуска только 39% работников региона, — сообщает hh.ru.

После отпуска чаще всего депрессия бывает у специалистов по управлению персоналом, юристов, администраторов и работников транспортной сферы. До отдыха подавленное настроение ощущают маркетологи, ИТ-специалисты и бухгалтеры.

И до, и после отпуска в депрессии находятся производственники, маркетологи и специалисты по продажам. Вообще не сталкивались с апатией начинающие специалисты и строители. Самая распространенная причина отпускной депрессии – хроническая усталость.

Помимо этого, в уныние самарцев вводят условия работы после возвращения из отпуска, нехватка денег на желаемый отдых или после него. Также негативное настроение связано с невозможностью восполнить силы в отпуске и с токсичной средой на работе.