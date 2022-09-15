Самарский блогер показал, как проходит ремонт автомобильного моста через реку Большой Кинель

Специалисты продолжают ремонтные работы. Фото: скриншот видео

В Самарской области продолжается ремонт автомобильного моста через реку Большой Кинель. Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами с высоты птичьего полета.

Работы на участке еще не закончены. Еще летом текущего года запретили двигаться по старому направлению. Движение ограничили из-за аварийного состояния моста через реку Большой Кинель. Объезд организовали по основной дороге «Самара – Бугуруслан». По предварительной информации, запрет на движение будет действовать до 2023 года.

Напомним, что в регионе также близится к завершению ремонт автодороги «Отрадный – Богатое – Борское». В губернии реализуют нацпроект «Безопасные качественные дороги».