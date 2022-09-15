В Чапаевске в сентябре 2022 года обнаружили вспышку бешенства

Участок в зоне заболевания закрыт для посторонних Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональные власти установили карантин на территории Чапаевска. Информация отражена в постановлении губернатора Самарской области от 14 сентября 2022 года. Причина – вспышка бешенства животных.

Согласно документу, очаг заболевания обнаружили на улице Матросова, 29. Ограничения действуют в указанной зоне и в радиусе 3 километров от нее.

В эпизоотическом очаге запрещено лечить восприимчивых животных, ввозить и вывозить их с территории. В зоне заболевания также нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки, а сам участок останется закрытым для посторонних.

Отмечается, что карантин будет снят через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в бешенстве животного или уничтожения последнего трупа больной особи.