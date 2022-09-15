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Происшествия15 сентября 2022 11:18

Под Самарой мужчина убил собутыльника трубой и вывез на свалку

Тело жертвы он присыпал землей, надеясь скрыть содеянное
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления. Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления. Фото: СУ СК по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, которое произошло под Самарой 9 сентября 2022 года. 64-летний мужчина убил своего знакомого во время алкогольного отдыха. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, мужчины пили алкоголь на территории садоводческого товарищества в Волжском районе. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. В пылу ярости предполагаемый убийца схватил металлическую трубу и ударил своего оппонента в область жизненно-важных органов.

После этого мужчина решил избавиться от тела. Он убрал труп товарища в багажник его же машины и вывез на свалку в Курумоче. Там он еще несколько раз ударил погибшего лопатой в шею и по голове. Тело присыпал землей, надеясь скрыть содеянное.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.