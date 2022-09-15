В Самарской области столкнулись пять автомобилей 15 сентября 2022 года

Машины стоят в ряд на полосе движения, с которой осуществляется поворот налево. Фото: скриншот видео

Сегодня, 15 сентября 2022 года, около 11 часов утра в Тольятти на Автозаводском шоссе столкнулись пять автомобилей.

— Паровозик, — иронично пишет автор поста сообщества Вконтакте "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)".

Машины стоят в ряд на полосе движения, с которой осуществляется поворот налево, и плотно прижаты друг к другу. В настоящий момент о причинах произошедшей аварии ничего не известно.

— Поворотник нужно включать заблаговременно, — высказывает свою точку зрения один из комментаторов.

Из-за ДТП образовалась небольшая пробка. Водители, которые хотели повернуться налево, недоумевали, почему движение застопорилось, кто-то сразу объезжал. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.