ВТБ и центр «Языки без границ» выпустили новый фильм в серии «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих»

Диалоги об искусстве» продолжает знакомить зрителей с пригородами Петербурга. В новой серии – Государственный музей-заповедник «Петергоф».

Ведущие подкаста – уже хорошо знакомая по предыдущим выпускам гид – экскурсовод на русском жестовом языке Валентина Суханова и ее начинающий коллега, будущий гид Дмитрий Бисеров. Они расскажут об истории создания паркового комплекса и фонтанной системе Петергофа, об объектах Нижнего парка, идея которых была навеяна создателям величайшими европейскими аналогами, и секретах подъёмного стола в павильоне Эрмитаж, а также многое другое.

«Просвещение слабослышащих и глухих людей на русском жестовом языке сложно переоценить. Участие в видеогидах – возможность делиться знаниями с такими же людьми, как я. Мы уверены, проект получит широкое распространение в специализированных школах, колледжах, но и не только – ведь наши видеогиды доступны и слышащим людям, видеоряд сопровождают субтитры. Убеждена, что многим будет интересно окунуться в историю, культуру и наш дивный тихий мир жестов», - рассказала Валентина Суханова, ведущая подкаста про Петергоф.

«Первые четыре фильма, которые вышли в 2021 году в рамках инклюзивного культурно-просветительского проекта «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих», набрали более 70 тыс. просмотров. Для ВТБ, считающего формирование доступной среды одной из приоритетных социальных задач, это важное достижение, и мы продолжаем развивать наш прекрасный проект. В мае этого года выпущен видеогид по выставке «Искусство бессмертия», посвященной египетской коллекции Пушкинского музея. Фильм получился очень эффектным, его уже посмотрели почти 20 тысяч зрителей. Думаю, новый подкаст, созданный в год юбилея Петра I и посвященный садово-парковому ансамблю Петергофа, получился не менее увлекательным и познавательным», — рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

«Языки без границ» — ведущий в России образовательный центр, где обучаются люди с различными нозологиями по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Работа центра направлена на содействие в приобретении новой профессии и трудоустройстве людей с различными нарушениями здоровья.