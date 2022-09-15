В полиции не подтвердили информацию о розыске маньяка в Куйбышевском районе Самары

В опубликованной листовке приводится подробное описание внешнего вида мужчины. Фото: "Куйбышевский Самара life"

Жителей Самары взволновали листовки, опубликованные в сообществе Вконтакте "Куйбышевский Самара life", но в полиции информацию о розыске маньяка не подтвердили.

В ориентировке говорится, что 30 августа 2022 года в нежилом доме № 21 по улице Бакинской в Куйбышевском районе неизвестный мужчина домогался до 18-летней девушки.

— В настоящее время информацию про розыск не подтверждаем, — сообщили редакции "КП-Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В опубликованной листовке приводится подробное описание внешнего вида мужчины. Помимо этого, говорится о возбуждении уголовного дела и указаны контакты, по которым необходимо звонить.