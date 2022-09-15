В Самаре трамвай столкнулся с легковым автомобилем на Заводском шоссе 15 сентября 2022 года

Движение на участке затруднено. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами аварии, произошедшей днем в четверг, 15 сентября 2022 года. На автодороге столкнулись трамвай и легковой автомобиль.

- Опять Заводское шоссе, - отмечают пользователи.

В областной столице территория шоссе стала богата на аварии. На этот раз, судя по полученным кадрам, легковой автомобиль врезался в выезжающий трамвай. О пострадавших и причинах аварии пока неизвестно. Движение на участке затруднено.

Напомним, что на Заводском шоссе утром, 15 сентября 2022 года, загорелся кузов грузовика. К счастью, водитель вышел из автомобиля.