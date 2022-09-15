Студентам ПГУТИ и колледжа связи вручили Карты жителя Самарской области

Карту получили студенты первых курсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студенты первого курса Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики и колледжа связи получили Карты жителя Самарской области от Газпромбанка. Они смогут использовать их как в учреждении, так и за его пределами.

Как сообщает региональное правительство, в рамках кампусного проекта студенты смогут получать на карту стипендии и зарплаты, использовать ее в качестве пропуска в учреждение или как электронный читательский билет. А при оплате питания в точках общепита на территории вуза им будет начислена скидка или кэшбэк. Дешевой станет и поездка в общественном транспорте – проезд, оплаченный с помощью транспортного приложения, обойдется в 17 рублей.

– Студенты смогут закрыть свои повседневные потребности с помощью всего одной карты, одновременно используя ее как доступ к социальным льготам, пропуск в вуз и финансовый инструмент, – рассказал заместитель управляющего филиалом Газпромбанка «Поволжский» Сергей Бовсуновский.

Отметим, что получить Карту жителя Самарской области может любой совершеннолетний житель губернии. Узнать подробности приобретения можно на сайте.