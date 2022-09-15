В Тольятти наркоторговец отправится под суд за «закладки» и продажу наркотика несовершеннолетней

Уголовное дело рассмотрят в суде Автозаводского района. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти мужчину будут судить за покушение на сбыт наркотиков на территории города. Его подозревают в совершении шести эпизодов преступлений. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что обвиняемый работал в группе с несколькими неизвестными людьми. План действий они обсуждали в интернете. Обвиняемый должен был посещать тайники, фасовать и упаковывать вещества на продажу. За это ему полагалось денежное вознаграждение.

Мужчина попался оперативникам с поличным. Он достал из тайника более 300 грамм наркотика и попытался уложить их в «закладку». В этот момент его задержали правоохранители. Выяснилось, что он также продавал наркотики несовершеннолетней жительнице Тольятти.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ( «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») и п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего»). Суд над ним состоится в ближайшее время.