Новый профессиональный праздник учредили в России 15 сентября

Закрепить новую памятную дату в календаре распорядился председатель правительства РФ Михаил Мишустин Фото: pixabay.com

В России учредили новую праздничную дату. Теперь 15 сентября в стране будут отмечать День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, пишет ФАН. Закрепить его в календаре распорядился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, санитарно-эпидемиологическая служба была создана 15 сентября 1922 года – ровно 100 лет назад. Много лет работники ведомства считали эту дату своим профессиональным праздником. Однако официально этот день не был нигде закреплен. Теперь, как отмечают в кабмине, «этот пробел будет восполнен».

Предполагается, что новый праздник сплотит трудовые коллективы, а также поможет сохранить историческое и культурное наследие России.