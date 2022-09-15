В Тольятти отправили под стражу адвоката, которая брала взятки для судебных приставов

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти избрали меру пресечения адвокату, которую подозревают в посредничестве во взяточничестве. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

– Судом по ходатайству следователя следственного отдела по Автозаводскому району подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в следственном комитете.

Напомним, по версии следствия, преступление было совершено с 3 на 4 августа 2022 года. Подозреваемая получила от местных жителей 100 тысяч рублей, которые планировала отдать судебным приставам. Они должны были отменить взыскания на доходы должников, а также снять запрет на выезд за границу РФ. Женщину задержали оперативники.