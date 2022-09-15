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Общество15 сентября 2022 14:09

В Тольятти отправили под стражу адвоката, которая брала взятки для судебных приставов

Женщина помогала должникам избавиться от судебных задолженностей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти избрали меру пресечения адвокату, которую подозревают в посредничестве во взяточничестве. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

– Судом по ходатайству следователя следственного отдела по Автозаводскому району подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в следственном комитете.

Напомним, по версии следствия, преступление было совершено с 3 на 4 августа 2022 года. Подозреваемая получила от местных жителей 100 тысяч рублей, которые планировала отдать судебным приставам. Они должны были отменить взыскания на доходы должников, а также снять запрет на выезд за границу РФ. Женщину задержали оперативники.