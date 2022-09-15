Соцсети: в Самаре ищут сексуального маньяка

Ориентировку горожане заметили на улицах. Фото: vk.com/kr_samara63

В самарских соцсетях уже второй день не утихают обсуждения по поводу маньяка, который якобы орудует на улицах города. Горожане сообщали, что преступник напал на 18-летнюю девушку и даже поделились ориентировкой на подозреваемого.

Из нее следует, что нападение произошло 30 августа текущего года, примерно в 22:10 ночи. Девушка пострадала от неизвестного мужчины в нежилом доме на улице Бакинской, 21.

– Он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, которые сопровождались угрозами, – сообщается в ориентировке.

Также отмечалось, что по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Самого преступника якобы объявили в розыск. Однако в полиции данную информацию не подтвердили.

– В настоящее время информацию про розыск не подтверждаем, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по региону.