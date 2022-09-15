В Тольятти открылся Самарский инжиниринговый форум - 2022

В формате онлайн и оффлайн в нем участвуют более 450 участников из 50 регионов России.

В четверг, 15 сентября, в технопарке «Жигулевская долина» начал работу Самарский инжиниринговый форум «Основные направления развития индустрии инжиниринга в электронной и радиоэлектронной промышленности». Мероприятие собрало лучших экспертов в области инжиниринга. В формате онлайн и оффлайн в нем участвуют более 450 участников из 50 регионов России.

– Форум – не просто обмен опытом, но и выработка новых предложений, заключение соглашений, повышение плотности взаимодействия тех, кто может разрабатывать, тех, кто может производить, и тех, кому это нужно. Потому что без современной микроэлектроники сегодня не работает ничего. Это сейчас ключевая отрасль и в мире, и для России в текущих условиях, – отметил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Форум стартовал с пленарной сессии, на которой эксперты обсудили способы интеграции науки, инженерии и образования для ускорения подготовки квалифицированных кадров для электронной промышленности.

В рамках форума также состоялось подписание нескольких соглашений. Так, правительство губернии, инвестор и Самарский государственный медуниверситет подписали соглашение о реализации комплексного проекта по развитию инновационной инфраструктуры медуниверситета. А региональный центр инжиниринга, компании-резиденты технопарка «Жигулевская долина» и региональное отделение «Деловой России» договорились о создании станкостроительного кластера в Самарской области.

Кроме того, ГАУ «ЦИК СО» получил сертификат, который подтверждает его статус регионального партнера АТР по развитию высокотехнологичного производства промышленной продукции на территории Самарской области.