Самарцы пожаловались на неработающие светофоры на пересечении улиц Свободы и Средне-Садовой

Водителей предупредили о сломанном светофоре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях пользователи поделились информацией о неработающих светофорах. Местные жители отмечают, что светофоры не работаю уже продолжительное время на пересечении улиц Свободы и Средне-Садовой.

В комментариях самарцы сообщили, что светофоры не подают сигналы уже третью неделю. По словам автомобилистов, ранее из-за отсутствия регулировки на дороге происходили постоянные транспортные аварии. Местные предупреждают водителей и просят быть предельно аккуратными на участке.

Напомним, в областной столице на Заводском шоссе утром в четверг, 15 сентября 2022 года, загорелся кузов грузовика. К счастью, обошлось без пострадавших.