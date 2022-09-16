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Общество16 сентября 2022 4:19

Самарский блогер показал лучшие виды с вертолетной площадки

Жители смогут посмотреть на территорию с высоты
Алена ПРОВКИНА
Появилось видео с высоты. Фото: скриншот

Появилось видео с высоты. Фото: скриншот

Самарский блогер Сергей Бобин поделился завораживающим видео с высоты птичьего полета. Жители смогут посмотреть на красоты Красноглинского района.

Судя по полученным кадрам, съемку видео блогер начал с вертолетной площадки, после коптер взлетел в воздух и смог снять прилегающую территорию, берег реки Волги и островки. На кадрах осень пока еще не вступила в свои законные права и природа района радует жителей зеленью.

Напомним, жителей региона предупредили о резком повышении температуры. В Самарской области столбик термометра будет на отметке в +30 градусов.