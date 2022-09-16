Самарский блогер показал лучшие виды с вертолетной площадки

Появилось видео с высоты. Фото: скриншот

Самарский блогер Сергей Бобин поделился завораживающим видео с высоты птичьего полета. Жители смогут посмотреть на красоты Красноглинского района.

Судя по полученным кадрам, съемку видео блогер начал с вертолетной площадки, после коптер взлетел в воздух и смог снять прилегающую территорию, берег реки Волги и островки. На кадрах осень пока еще не вступила в свои законные права и природа района радует жителей зеленью.

Напомним, жителей региона предупредили о резком повышении температуры. В Самарской области столбик термометра будет на отметке в +30 градусов.