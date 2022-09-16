В Самаре перед жаркой погодой ожидаются дожди и усиление ветра

Перед жарой в город придут дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре синоптики предупредили местных жителей о дождливых выходных. В областной столице перед бабьем летом жителям придется столкнуться с непогодой.

По данным специалистов gismeteo, в ближайшие выходные дни, 17 и 18 сентября 2022 года, в городе ожидается пасмурная погода, возможны осадки, температура воздуха достигнет +16…+22 градуса. Уже в понедельник в областной центр придет аномальная для осени жара.

Напомним, в регионе отмечают сильное потепление. Столбик термометра достигнет отметки в +30 градусов. Местным жителям стоит подготовить легкие вещи.