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Происшествия16 сентября 2022 5:19

В Самарской области водитель «пропахал» газон из-за потери управления

Автолюбитель врезался в бордюр
Алена ПРОВКИНА
Водитель отделался испугом. Фото: "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)"

Водитель отделался испугом. Фото: "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)"

В городе Тольятти Самарской области стало известно об очередной аварии. Водитель легкового автомобиля «пропахал» газон.

По полученным данным, на кольце у торгового центра «Елки» водитель легковушки не справился с управлением и выехал на газон по кольцевой развязке. Иномарка ехала от улиц Льва Яшина. Отмечают, водитель пропустил поворот и врезался в бордюр. К счастью, автолюбитель не пострадал.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Очевидцы сообщают, что легковушка проехала в 10 сантиметрах от бетонного столба. Напомним, в областной столице водитель хотел «перепрыгнуть» через забор овощной базы.