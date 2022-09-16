В Самарской области водитель «пропахал» газон из-за потери управления

Водитель отделался испугом. Фото: "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)"

В городе Тольятти Самарской области стало известно об очередной аварии. Водитель легкового автомобиля «пропахал» газон.

По полученным данным, на кольце у торгового центра «Елки» водитель легковушки не справился с управлением и выехал на газон по кольцевой развязке. Иномарка ехала от улиц Льва Яшина. Отмечают, водитель пропустил поворот и врезался в бордюр. К счастью, автолюбитель не пострадал.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Очевидцы сообщают, что легковушка проехала в 10 сантиметрах от бетонного столба. Напомним, в областной столице водитель хотел «перепрыгнуть» через забор овощной базы.