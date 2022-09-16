В Самарской области проведут дорожные рейды с 16 по 18 сентября 2022 года

В регионе задействуют максимальное количество сотрудников дорожной полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции проведут направленные масштабные рейды. Контроль на магистралях усилят с 16 по 18 сентября 2022 года.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы. Правоохранители уделят особое внимание водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения. Отмечают, что в ходе рейдов задействуют максимальное количество личного состава, в том числе руководство.

Напомним, за пьяное вождение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей. При повторном нарушении правил водителю может грозить уголовное наказание, временное лишение прав и штраф в 200-300 тысяч рублей.