Многие самарцы настроились на увольнение осенью 2022 года

Самарцы хотят уволиться из-за проблем и зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие сотрудники настроились на увольнение осенью 2022 года. Почти треть опрошенных хотят поменять работу в ближайшее время.

По данным сервиса Зарплата.ру, опрос провели среди 2050 работающих граждан. 27% респондентов настроены на увольнение, из них меньше половины оптимистично ищут новую работу. У части опрошенных уже появились первые предложения. Остальные считают, что до весны у компаний не будет достойных и выгодных предложений.

Основными причинами для смены работы являются: проблемы с зарплатой, сложности с руководством, сокращения, переквалификация. Респонденты подчеркивают, что проще всего найти работу будет в сферах: продаж, услуг, ИТ и розничной торговли.