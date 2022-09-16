В Самаре мужчина доверился мошенникам и перевел 7 миллионов рублей

Мужчина лишился крупной суммы денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель поверил в легенду мошенников. Потерпевший перевел злоумышленникам более 7 миллионов рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в областном центре аферисты продолжают работать по выверенной схеме. Мошенники позвонили на номер мужчины и преставились сотрудниками банка. Неизвестный сообщил, что самарцу следует защитить денежные средства и оформить кредиты. Полученные деньги местный житель перевел на чужие счета.

Оказалось, потерпевший лишился 7 миллионов 259 тысяч рублей. Только после мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.