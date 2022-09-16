Запретить нельзя обезопасить: как гаджеты могут помочь самарским родителям

С началом учебного года у родителей прибавилось беспокойства. Где находится ребенок, как обеспечить его безопасность и увлечь учебой – в решении этих вопросов помощниками могут стать гаджеты и современные цифровые сервисы.

Научить пользоваться

Запрещать гаджеты бесполезно, а вот научить детей пользоваться ими с пользой, соблюдая чувство меры, вполне реально. Самые действенные методы: общение, разъяснения и собственный пример. С маленькими детьми нужно установить правила пользования гаджетами и четко их придерживаться. А с 7–8 лет можно обсуждать с ребенком, в чём риски избыточного общения с гаджетами и какие могут быть последствия.

Сформировать правильное отношение к гаджетам невозможно, если родители сами постоянно сидят в телефонах. Когда ребёнок видит, что папа все вечера проводит за компьютерными играми, а мама не выпускает из рук смартфон, вряд ли он будет выполнять требования, установленные взрослыми. Правила общения с гаджетами должны быть обязательны для всей семьи.

Защитить в сети

Чтобы защитить ребенка от онлайн-рисков, развивайте доверительные отношения.Важно, чтобы ребёнок знал: ваша цель не наказать, а помочь ему.Обсудите, что разрешено делать в сети, где можно пользоваться мобильными устройствами, когда и сколько времени можно проводить в интернете.Расскажите ребенку об основных угрозах, с которыми он может столкнуться, и нормах онлайн-этикета.

Объясните необходимость защиты персональной информации.Расскажите, что такое персональные данные (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, номера телефонов, банковских карточек, пароли) и почему их нельзя сообщать незнакомым людям. Помогите ребенку установить настройки приватности на всех посещаемых ресурсах. Проговорите, почему не нужно ставить геометки под фото – не страшно, если ребёнок проставит геометку на фотографии со школьной экскурсии. Но рассказывать о каждом своём перемещении и особенно указывать домашний адрес или номер своей школы в соцсетях не стоит.

Обсудите с ребенком, почему нельзя переходить по подозрительным ссылкам или скачивать программы с сомнительных сайтов. Договоритесь с ребёнком, что все платежи в интернете нужно согласовывать со взрослыми. Но на всякий случай лучше подстраховаться и подключить уведомления в мобильном банке, чтобы видеть, как часто и на что ребёнок тратит деньги.

Научите ребенка критично относиться ко всем сообщениям в интернете и социальных сетях: перепроверять сообщения о помощи от друзей и родственников, не доверять сообщениям об ошибочном переводе денег, крупном выигрыше или возможности легко заработать деньги.

Проинформируйте о том, где можно получить помощь.Если ребёнок столкнётся с проблемой в Сети, он может обратиться к администрации сайта, в службу техподдержки или к родителям.Основное правило безопасности, которое должны выучить дети: в любой непонятной ситуации нужно посоветоваться с взрослым, которому ребёнок доверяет.

Дополнительной защитой от нежелательной информации может стать сервис «родительского контроля» или выбор специальных детского тарифа. Например, детский тариф «НетарифJunior» МТС кроме достаточного количества минут и интернета, включает дополнительные сервисы, которые защитят ребенка от нежелательного контента и интернет-мошенников. Есть защита от спама, ребенок не сможет звонить и писать SMS на платные короткие номера и подключать ненужные подписки. А еще в подписке детские фильмы в KION, музыка, развивающие игры, детские книги, плюс учебники с 1 по 11 класс.

Знать, где ребенок

Для контроля местоположения ребенка можно использовать специальные приложения, например, «Мой поиск»,которое покажет точную геолокацию ребенка, сообщит о его перемещениях, а также даст информацию о балансе на счету, заряде батареи и подключении Wi-Fi. Также можно подарить ребенку умные часы – они помогут ребенку быть всегда на связи, в часах есть кнопка SOS и датчик снятия с руки, чтобы родители были спокойны за безопасность своих детей.

Увлечь учебой и творчеством

В магазинах предложений есть множество полезных сервисов, которые помогут ребенку соблюдать режим дня, развивать творческие способности и получать новые знания через игру. Например, «Блокнот: Панда» поможет напомнить ребёнку о важных, которые ребенок должен сделать в течение дня. С помощью приложения «Математика для детей» младшие школьники смогут закрепить полученные в школе математические знания. Упражнения здесь простые, соответствуют базовой программе для первого класса: сложение, вычитание, сравнение, знаки операций.

Приложение KidsDoodle поможет развить у ребёнка навыки рисования. Рисовать можно на пустом холсте или на фотографии, выбранной из галереи. Весь процесс рисования записывается в виде клипа, которым можно похвалиться перед родителями.

Общаться со сверстниками, учиться у профессионалов и участвовать в творческих конкурсах можно на площадке благотворительного проекта «Поколение М». Здесь размещены мастер-классы в различных дисциплинах: рисовании, пении, музыке, танцах, фотографии, актерском мастерстве и т.д. Можно учиться онлайн, независимо от места проживания. А затем принять участие в одном из творческих конкурсов, наградой за победу в которых может стать стажировка у звездных наставников.