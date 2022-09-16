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Экономика16 сентября 2022 7:59

ВТБ принял заявки на промышленную ипотеку на 5 млрд рублей

ю работы по программе промышленной ипотеки ВТБ принял заявки клиентов среднего и малого бизнеса на сумму 5,3 млрд рублей

Условия программы позволяют бизнесу привлекать кредиты на приобретение производственных помещений по ставке 3 – 5% годовых.

Наиболее высокий спрос предпринимателей зафиксирован в Московском регионе, Владимирской, Вологодской, Псковской и Ярославской областях.

«Для ВТБ стратегически важно обеспечить российский бизнес доступным финансированием с использованием всех инструментов господдержки. Мы активно участвовали в разработке и запуске механизма промышленной ипотеки, так как прогнозируем востребованность этого продукта среди заемщиков. В ряду других мер поддержки он простимулирует кредитование среднего и малого бизнеса, повысит устойчивость и снизит риски предприятий этого сегмента», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Промышленная ипотека запущена в России 7 сентября. Программа предусматривает льготное кредитование предприятий на покупку недвижимости для промышленного производства. Кредиты в рамках программы выдаются на срок до семи лет по ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка составляет 3% годовых. Максимальная величина одного кредита − 500 млн рублей.