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Происшествия16 сентября 2022 7:59

В Самарской области мужчина на иномарке сбил 14-летнего велосипедиста на парковке

Пострадавшего госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
Пострадавшего доставили в медучреждение

Пострадавшего доставили в медучреждение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области мужчина на иномарке сбил несовершеннолетнего. Юноша ехал по участку на велосипеде.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, дорожное происшествие зафиксировали в Автозаводском районе вечером, 15 сентября 2022 года. Водитель автомобиля «Škoda Octavia» ехал по парковке торгового центра в направлении Московского проспекта. Мужчина не уступил дорогу и сбил 14-летнего велосипедиста.

В результате столкновения молодой человек получил травмы. Его госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение.