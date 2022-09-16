В Самарской области мужчина на иномарке сбил 14-летнего велосипедиста на парковке

Пострадавшего доставили в медучреждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области мужчина на иномарке сбил несовершеннолетнего. Юноша ехал по участку на велосипеде.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, дорожное происшествие зафиксировали в Автозаводском районе вечером, 15 сентября 2022 года. Водитель автомобиля «Škoda Octavia» ехал по парковке торгового центра в направлении Московского проспекта. Мужчина не уступил дорогу и сбил 14-летнего велосипедиста.

В результате столкновения молодой человек получил травмы. Его госпитализировали с места происшествия в медицинское учреждение.