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Общество16 сентября 2022 8:24

Дмитрий Азаров потребовал ускорить завершение ремонта Южного моста в Самаре

Такую задачу губернатор поставил городским властям
Илона МАЙСКАЯ
Глава региона раскритиковал мэрию за сдвиг сроков ремонта дорог

Глава региона раскритиковал мэрию за сдвиг сроков ремонта дорог

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил администрации Самары как можно быстрее отремонтировать Южный мост. В последнее время горожане стали все чаще жаловаться на неудовлетворительное состояние путепровода и на неоднократный перенос сроков работ.

- Я внимательно читаю обращения граждан. В этом году много жалоб по дорогам Самары. Раскритиковал мэрию, что сдвинули график ремонта, не начав его еще весной. По Южному мосту поступает много обращений, что никак не могут доделать. Поставил задачу городским властям завершить работы в сжатые сроки, - сказал глава региона.

Напомним, путепровод «Аврора» и Южный мост отремонтировали в 2017 году. Однако в дальнейшем там выявили недостатки, которые подрядчику пришлось устранять по гарантии. Через некоторое время появились новые проблемы. К примеру, горожане часто жалуются на состояние деформационных швов.

По словам Дмитрия Азарова, средства на проведение ремонта есть, тут дело уже в расторопности и четкости отдельных служб. Он выразил надежду, что его настоятельная просьба позволит мэрии Самары ускорить работы по приведению Южного моста в порядок.

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