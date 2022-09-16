В Самарской области почти 80% жителей затрудняются найти работу по профессии

Специалисты рассказали, в какой сфере сложнее всего трудоустроиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие жители сталкиваются с проблемой в поиске работы по профессии. Представители рассказали, представители какой профессии чаще всего сталкиваются со сложностями.

По информации службы исследований hh.ru, 77% опрошенных из регионов считают, что найти работу по профессии на данный момент непросто. Не сталкиваются с проблемами только 13% респондентов. Остальные затрудняются ответить. Чаще остальных с трудоустройством испытывают проблемы представители из сфер стратегии, инвестиции и конслатинга, а также из направления искусства, развлечения и масс-медиа.

Легко находят работу представители розничной торговли, туризма и сферы продаж. Также без проблем устраиваются медики и строители.