В Самарской области задержали мужчину, поддерживающего австралийского террориста

Злоумышленника оштрафовали на 350 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители задержали злоумышленника, поддерживающего австралийского террориста, по вине которого погибло более 50 человек. Подозреваемый публиковал материалы на своей странице.

По данным пресс-службы УФСБ России по региону, на своей странице в социальных сетях злоумышленник открыто поддерживал террористические акты и призывал граждан к незаконной деятельности. Мужчина оправдывал австралийского преступника, совершившего теракт в одной из мечетей в 2019 году. Правоохранители смогли задержать подозреваемого, распространяющего информацию.

На основании материалов в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его оштрафовали на 350 тысяч рублей.