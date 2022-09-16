Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 сентября 2022 9:18

В Самарской области задержали мужчину, поддерживающего австралийского террориста

Он публично призывал граждан совершить теракт
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленника оштрафовали на 350 тысяч рублей

Злоумышленника оштрафовали на 350 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители задержали злоумышленника, поддерживающего австралийского террориста, по вине которого погибло более 50 человек. Подозреваемый публиковал материалы на своей странице.

По данным пресс-службы УФСБ России по региону, на своей странице в социальных сетях злоумышленник открыто поддерживал террористические акты и призывал граждан к незаконной деятельности. Мужчина оправдывал австралийского преступника, совершившего теракт в одной из мечетей в 2019 году. Правоохранители смогли задержать подозреваемого, распространяющего информацию.

На основании материалов в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его оштрафовали на 350 тысяч рублей.