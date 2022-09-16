СВГК модернизировала систему газораспределения в Октябрьском районе Самары

Сотрудники газовой службы реконструировали сети в районе пересечения улиц Ерошевского и Маломосковской

Специалисты самарской эксплуатационной службы № 2 Средневолжской газовой компании произвели работы по реконструкции газораспределительных сетей в районе пересечения улиц Ерошевского и Маломосковской в Самаре.

В процессе реконструкции был установлен новый блочный газорегуляторный пункт, произведены врезки в действующие сети входного газопровода высокого давления первой категории нового ГРПБ, а также газопровода высокого давления второй категории. Кроме того, были ликвидированы ставшие ненужными газовые колодцы и задвижки.

Теперь через новый блочный газорегуляторный пункт газ транспортируется на 20 крышных котельных многоквартирных жилых домов, расположенных по улицам Ерошевского и Лейтенанта Шмидта.

Благодаря четкой организации процесса и профессиональным действиям специалистов СЭГХ-2 ООО «СВГК» работы проведены в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Таким образом, было обеспечено повышение уровня надежности и стабильности газоснабжения в приближающемся новом отопительном сезоне.